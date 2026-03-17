Хирн опроверг информацию о поединке Фьюри и Джошуа: «Ничего не согласовано»

Хирн опроверг информацию о поединке Фьюри и Джошуа.

Менеджер Эдди Хирн опроверг информацию о подписании контракта между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа .

«Это неправда. Нет никаких соглашений о поединке Джошуа с Фьюри. Ничего не согласовано. Были разговоры, еще до аварии Энтони. Мы собирались драться с Джейком Полом, затем в феврале-марте провести бой в Саудовской Аравии, а уже после – поединок с Тайсоном Фьюри. Потом случилась авария.

С тех пор не было никаких разговоров о поединке – только о пересмотре плана», – сказал Хирн, представляющий интересы Джошуа.

Авария с Джошуа произошла 29 декабря в Нигерии. В результате ДТП погибли два близких друга Энтони – сам боксер был госпитализирован с травмами.

Напомним, вчера talkSPORT сообщили , что Фьюри и Джошуа согласовали поединок.

