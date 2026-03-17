Ян предложил Маску потренироваться с ним: «Илон, все еще хочешь подраться с Цукербергом? Я победил Двалишвили – его спарринг-партнера»
«Привет, Илон, все еще хочешь подраться с Марком Цукербергом? Я победил его спарринг-партнера Мераба Двалишвили. Приходи тренироваться со мной!» – написал в соцсетях Ян.
В 2023 году Маск первый раз вызвал на бой Цукерберга, тот согласился, но встреча не состоялась. Позже Маск повторил предложение, но не получил ответа.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Петра Яна
3 комментария
Это публичная активность, видимо.
Да не будет этого боя. При всей нелюбви к Цукербергу, сколько ему лет? Чуть больше 40, и тренит. А Маску за 50, и он конечно гений, но вроде не особо качок. Какие тут шансы у Илона, околонулевые.
Тут речь, о «шансах» Петра Яна: не закисать, подзаработать💸 и не пропадать с медиаполя амеров 😉
