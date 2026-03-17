Евлоев – об отмене боя с Пико: «Поехал в Таиланд – одно из самых неправильных решений. Подцепил инфекцию – 3,5 месяца не тренировался. По-моему, новый штамм ковида»

Евлоев рассказал о болезни перед боем с Пико.

Мовсар Евлоев рассказал, почему снялся с поединка против Аарона Пико летом 2025-го.

– Что у тебя нового за последние 11 месяцев?

– Изначально я готовился к бою с Аароном Пико на прошлый май, а потом поединок перенесли на июнь. Решил поехать в Таиланд, это было одно из самых неправильных моих решений. Случилось то, что случилось, – подцепил какую-то инфекцию, после чего очень долго лечился. 3-3,5 месяца я не тренировался, но восстановился, попросил бой в UFC и ждал с октября. Теперь вот на финишной прямой.

Я и до Таиланда был на пике форме. Очень тяжело, когда бой переносят на месяц или два – ты уже не можешь расслабиться, стараешься держать форму. Из-за этого, скорее всего, мой организм и подсел в плане иммунитета. По-моему, это был какой-то новый штамм ковида.

Не понимал, что происходит. Но я до последнего пытался сохранить бой, хоть как-то прокапаться, отдохнуть или на массаж сходить. Тело не слушалось, приходилось час тратить на то, чтобы пот пустить. Менеджер сказал, что надо сниматься. Я ответил, что решим после следующего спарринга. В итоге я даже одного раунда с молодым пацаном не выдержал.

Я не сдавал никаких анализов. У меня было ощущение, что это перетренированность, но потом пацаны начали заболевать вокруг меня. Я понял, что даже проверяться смысла уже нет и что к бою не буду готов, – сказал Евлоев.

Евлоева в поединке с Пико заменил Лерон Мерфи. Британец победил нокаутом.

В ночь с 21 на 22 марта Евлоев подерется с Мерфи в главном событии UFC London.

Боец UFC выжил после выстрела в голову – врачи собирали челюсть по кусочкам, а в языке остался осколок пули

Евлоев готов драться с Царукяном в полулегком дивизионе: «Посмотрим, сделает ли он вес. Ему придется много гонять и успеть правильно восстановиться»