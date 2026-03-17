Шон О’Мэлли: «Кем были бы Конор, Джонс и Ронда без UFC? Нужно быть благодарными»
О’Мэлли поддержал UFC после критики экс-бойцов промоушена.
Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли не разделяет критику промоушена со стороны бывших бойцов.
«Безумно видеть, что у всех этих топовых бойцов есть претензии. Кем были бы Конор [Макгрегор], Джонс и Ронда без UFC? Если они считают, что с ними поступили несправедливо, пусть высказываются. Но нужно быть благодарными за то, что им дал UFC», – сказал О’Мэлли.
Ранее у Джона Джонса и Даны Уайта произошел конфликт по поводу переговоров о поединке в Белом доме. Ронда Раузи назвала UFC «одним из худших мест для бойцов».
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
Абсолютно на том же месте
Но, для него Дана и не жалел денег
Другие перечисленные тоже многое дали ЮФС.
Так что дискурс, который взял Шон, не очень уместен.