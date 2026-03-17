Шон О’Мэлли: «Кем были бы Конор, Джонс и Ронда без UFC? Нужно быть благодарными»

О’Мэлли поддержал UFC после критики экс-бойцов промоушена.

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли не разделяет критику промоушена со стороны бывших бойцов.

«Безумно видеть, что у всех этих топовых бойцов есть претензии. Кем были бы Конор [Макгрегор], Джонс и Ронда без UFC? Если они считают, что с ними поступили несправедливо, пусть высказываются. Но нужно быть благодарными за то, что им дал UFC», – сказал О’Мэлли.

Ранее у Джона Джонса и Даны Уайта произошел конфликт по поводу переговоров о поединке в Белом доме. Ронда Раузи назвала UFC «одним из худших мест для бойцов».

Шон О’Мэлли: «Поединок Чимаева и Стрикленда может быть скучным из-за Хамзата»

Кори Сэндхаген: «Думаю, О’Мэлли так и не подерется со мной. Он может завершить карьеру после следующего боя»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
10 комментариев
А где был бы UFC без них? Там все выиграли.
Ответ avku
Без нескольких тысяч случайных зрителей???
Абсолютно на том же месте
Ответ Глэкк
Справедливости ради - один Конор привлек миллионы зрителей по всему миру.
Но, для него Дана и не жалел денег
История ЮФС до и после Конора как будто бы показывает, что тут еще непонятно, кто кому больше бенефитов принес - МакГрегор ЮФС или наоборот. Ни до него, ни после такой звезды с такой популярностью у публики, готовой платить за трансляции, нет и не было.

Другие перечисленные тоже многое дали ЮФС.

Так что дискурс, который взял Шон, не очень уместен.
Ответ Redsfan
Да он просто папочку благодарит. Сам недавно залупался по поводу 15 мультов для Бенна.
