КроКопу предложили бой с Нганну: «Меня спросили: «За сколько?» Говорю: «$500 тысяч за бой и $19,5 млн за реакцию моей матери, когда она узнает, с кем я бьюсь»

КроКопу предлагали бой с Нганну .

Экс-боец MMA Мирко КроКоп рассказал о недавнем предложении подраться с бывшим чемпионом UFC и PFL Фрэнсисом Нганну .

«Мой хороший друг – босс крупной ММА-организации. Он позвонил мне и сказал: «Знаю, что ты в хорошей форме. Готов подраться с Фрэнсисом Нганну?» Я уточнил: «С кем?» Он повторил: «С Фрэнсисом Нганну». Я отвечаю: «Ты имеешь в виду бой или карты, шахматы, плавание, бег? Настоящий поединок, где нужно драться?» Он сказал: «Да, по правилам ММА».

Я засмеялся. Он сумасшедший! Если бы мне пришлось составить список лучших соперников, то Нганну был бы худшим вариантом! Он спросил у меня, за какой гонорар я бы принял бой. Я говорю: «$500 тысяч за бой и $19,5 млн за реакцию моей матери, когда она узнает, с кем я бьюсь».

Предложили поединок на май, но это уже поздно. Нужно было три месяца раньше, чтобы я начал готовиться к бою за $20 млн. Только кто бы их потратил после того, как он меня убьет», – сказал Филипович.

Напомним, Нганну подерется в мае с Филипом Линсом.

Крокопу в сентября исполнится 52 года. Он не дрался с 2019-го, когда победил решением Роя Нельсона.

