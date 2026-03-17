Алджамейн Стерлинг: «У Стрикленда хорошие шансы победить Чимаева, если он выведет его из себя»

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг считает, что у Шона Стрикленда хорошие шансы победить Хамзата Чимаева .

«Думаю, что Стрикленд может залезть в голову Хамзата и выбесить его. По-моему, у Шона действительно хорошие шансы, если он выведет Чимаева из себя и разрушит его план», – сказал Стерлинг.

Бой Чимаева и Стрикленда состоится 9 мая на UFC 328.

