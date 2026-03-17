Алджамейн Стерлинг: «У Стрикленда хорошие шансы победить Чимаева, если он выведет его из себя»

Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг считает, что у Шона Стрикленда хорошие шансы победить Хамзата Чимаева.

«Думаю, что Стрикленд может залезть в голову Хамзата и выбесить его. По-моему, у Шона действительно хорошие шансы, если он выведет Чимаева из себя и разрушит его план», – сказал Стерлинг.

Бой Чимаева и Стрикленда состоится 9 мая на UFC 328.

Шон О’Мэлли: «Поединок Чимаева и Стрикленда может быть скучным из-за Хамзата»

Даниэль Кормье: «Чимаев предлагает деньги людям, которые смогут поймать его на прием. Он назначил награду за свою голову»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FunkMasterMMA
Если руки за спиной ему свяжет, то да, разрушит план, по очкам заберёт Шон тогда.
Правильно говорит, Шон может подсадить на коня Хамзата, что тот полезет в рубку
Да не и это не поможет, просто Шончик от этого быстрее уснет или получит перелом конечности
Материалы по теме
Дрикус дю Плесси: «Стрикленда сложно удержать на земле. У него очень хорошие шансы против Чимаева»
14 марта, 18:25
Дмитрий Бикрев: «Переживаю за весогонку Чимаева. А в остальном без шансов для Стрикленда»
14 марта, 10:35
«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд
13 марта, 14:45
Рекомендуем
Главные новости
Шон О’Мэлли: «Кем были бы Конор, Джонс и Ронда без UFC? Нужно быть благодарными»
сегодня, 13:39
Евлоев – об отмене боя с Пико: «Поехал в Таиланд – одно из самых неправильных решений. Подцепил инфекцию – 3,5 месяца не тренировался. По-моему, новый штамм ковида»
сегодня, 12:48
Хирн опроверг информацию о поединке Фьюри и Джошуа: «Ничего не согласовано»
сегодня, 10:43
Евлоев готов драться с Царукяном в полулегком дивизионе: «Посмотрим, сделает ли он вес. Ему придется много гонять и успеть правильно восстановиться»
сегодня, 10:06
Перейра верит, что подерется с Джонсом: «Если Джон хочет драться, кто будет соперником? Я»
сегодня, 09:51
Ян предложил Маску потренироваться с ним: «Илон, все еще хочешь подраться с Цукербергом? Я победил Двалишвили – его спарринг-партнера»
сегодня, 09:40
Перейра – о переходе в тяжелый вес: «Даже если бы речь шла не о титульнике – я просто сказал UFC, что хочу драться в тяжах»
сегодня, 09:15
Шон О’Мэлли: «Поединок Чимаева и Стрикленда может быть скучным из-за Хамзата»
сегодня, 09:02
КроКопу предложили бой с Нганну: «Меня спросили: «За сколько?» Говорю: «$500 тысяч за бой и $19,5 млн за реакцию моей матери, когда она узнает, с кем я бьюсь»
сегодня, 08:24
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем