Алджамейн Стерлинг: «У Стрикленда хорошие шансы победить Чимаева, если он выведет его из себя»
Стерлинг считает, что у Стрикленда хорошие шансы победить Чимаева.
Экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг считает, что у Шона Стрикленда хорошие шансы победить Хамзата Чимаева.
«Думаю, что Стрикленд может залезть в голову Хамзата и выбесить его. По-моему, у Шона действительно хорошие шансы, если он выведет Чимаева из себя и разрушит его план», – сказал Стерлинг.
Бой Чимаева и Стрикленда состоится 9 мая на UFC 328.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FunkMasterMMA
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если руки за спиной ему свяжет, то да, разрушит план, по очкам заберёт Шон тогда.
Правильно говорит, Шон может подсадить на коня Хамзата, что тот полезет в рубку
Да не и это не поможет, просто Шончик от этого быстрее уснет или получит перелом конечности
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем