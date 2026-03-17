Шон О’Мэлли: «Поединок Чимаева и Стрикленда может быть скучным из-за Хамзата»
Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли считает, что поединок Чимаева и Стрикленда может быть скучным только из-за Хамзата.
«Просто не могу представить, чтобы Шон Стрикленд сделал бой скучным. Поединок с Чимаевым может стать таким из-за доминирующего стиля Хамзата. Определенно возможно, что это будет такой же бой, с Дрикусом дю Плесси», – сказал О’Мэлли.
Бой Чимаева и Стрикленда состоится 9 мая на UFC 328.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кстати Стрикленд на критику скучности своих боев ответил просто "я зарабатываю, пусть ноют".