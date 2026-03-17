Шон О’Мэлли: «Поединок Чимаева и Стрикленда может быть скучным из-за Хамзата»

«Просто не могу представить, чтобы Шон Стрикленд сделал бой скучным. Поединок с Чимаевым может стать таким из-за доминирующего стиля Хамзата. Определенно возможно, что это будет такой же бой, с Дрикусом дю Плесси», – сказал О’Мэлли.

Бой Чимаева и Стрикленда состоится 9 мая на UFC 328.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
Как это не может представить как Стрикленд не может сделать бой скучным?) Он хоть видел стиль боя Стрикленда? xD
Ответ Ojer
Видимо поэтому все бои Стрикленда скучные, из-за Хамзата.
Кстати Стрикленд на критику скучности своих боев ответил просто "я зарабатываю, пусть ноют".
На бумаге это действительно очень скучный бой, что в партере с Чимаевским залеживанием, что в ударке со Стриклендскими джебами. Но этот бой ждут не ради боя, а то что будет до.
Вроде они спарринговали часто и Стрикленд успешно вставал, правда один раз был задушен. Но это на уровне слухов.
Однако с Дю Плесом он был скучным из-за Шона
То ли дело бой стрикленда с дю плесси.Прям захватывающее зрелище смотреть как стрикленд все 5 раундов не может найти яйки и пойти в рубку (больше ничего он не умеет) на плесси
