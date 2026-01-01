Энтони Джошуа выписали из больницы после автокатастрофы
Джошуа выписали из больницы.
Бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа выписали из больницы в нигерийском Лагосе. Ранее он был госпитализирован после автокатастрофы.
Напомним, автомобильная авария, в которой погибли два тренера и близких друга Джошуа, произошла вчера в Нигерии.
20 декабря Джошуа нокаутировал Пола в боксерском поединке.
Джошуа едва не погиб на самой опасной трассе в Нигерии – два его друга умерли на месте
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BBC
