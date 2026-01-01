1

Энтони Джошуа выписали из больницы после автокатастрофы

Джошуа выписали из больницы.

Бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа выписали из больницы в нигерийском Лагосе. Ранее он был госпитализирован после автокатастрофы.

Напомним, автомобильная авария, в которой погибли два тренера и близких друга Джошуа, произошла вчера в Нигерии.

20 декабря Джошуа нокаутировал Пола в боксерском поединке.

Джошуа едва не погиб на самой опасной трассе в Нигерии – два его друга умерли на месте

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BBC
