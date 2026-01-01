Алекс Перейра подтвердил отношения с Трэйси Кортез. Пара вместе встретила Новый год

Алекс Перейра встречается с Трэйси Кортез.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и восьмой номер рейтинга UFC в женском наилегчайшем весе Трэйси Кортез подтвердили, что состоят в отношениях.

Перейра и Кортез вместе встретили Новый год, выложив совместное фото.

«Шамы больше нет. Карма». Перейре досталось от бывшей девушки – бросил ее, когда узнал, что она замужем