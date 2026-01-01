Фото
Махачев выложил фото с чемпионскими поясами: «2025 год был урожайным»

Махачев подвел итоги года.

Ислам Махачев подвел итоги прошедшего года, опубликовав фото с чемпионскими поясами.

«2025 год был урожайным», – написал Махачев.

Махачев дважды подрался в 2025-м: в январе победил Ренато Мойкано, защитив титул в легком весе, а в ноябре решением судей выиграл у Джека Делла Маддалены, выиграв пояс в полусреднем весе.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Ислама Махачева
