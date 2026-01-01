Махачев выложил фото с чемпионскими поясами: «2025 год был урожайным»
Махачев подвел итоги года.
Ислам Махачев подвел итоги прошедшего года, опубликовав фото с чемпионскими поясами.
«2025 год был урожайным», – написал Махачев.
Махачев дважды подрался в 2025-м: в январе победил Ренато Мойкано, защитив титул в легком весе, а в ноябре решением судей выиграл у Джека Делла Маддалены, выиграв пояс в полусреднем весе.
Джокович сфотографировался с Хабибом и Махачевым на Globe Soccer Awards
