Следующий бой в Bellator Шлеменко проведет против Мусаси

Следующим соперником российского бойца Александр Шлеменко в Bellator станет экс-боец UFC Гегард Мусаси.

Бой пройдет 20 октября и станет главным событием турнира Bellator 185.

Напомним, что для Мусаси это будет дебютный бой в Bellator.

JUST ANNOUNCED: @mousasi_mma to make his promotional debut vs @StormShlemenko + @KingMoFH vs @liam_mcgeary October 20! #Bellator185 pic.twitter.com/QItIEPySyI