В Бразилии прошел турнир UFC 212, в главном поединке которого встретились чемпион в полулегком весе Жозе Альдо и обладатель временного титула в этой весовой категории Макс Холлоуэй.

Холлоуэй одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и завоевал полноценный титул.

Клаудиа Гаделья победила удушающим приемом в первом раунде Каролину Ковалькевич.

The first finish inside the Octagon for @ClaudiaGadelha_ AND the first woman to finish Kowalkiewicz as a pro! Round of applause 👏 #UFC212 pic.twitter.com/X9KqrwnJju