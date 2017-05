Секундант Диррелла ударил проигравшего Ускатеги и скрылся

В США прошел бой за временный титул IBF в суперсреднем весе между американцем Андре Дирреллом и венесуэльцем Хосе Ускатеги.

В восьмом раунде Ускатеги нокаутировал Диррелла, однако рефери посчитал, что решающий удар был нанесен после гонга, и дисквалифицировал Ускатеги. Победителем в итоге был назван Диррелл.

Jose uzcategui knocks out andre direll after the bell #DirrellUzcategui #showtime pic.twitter.com/0013KycFTE

Сразу после остановки боя в ринг вышел один из секундантов Диррелла и ударил Ускатеги. После этого член команды американского боксера покинул зал, сейчас его ищет полиция.

Andre Dirrell’s uncle just swung on Jose Uzcategui after he was DQ’d for a late hit after the bell pic.twitter.com/YdWqSaqmWd