Роберт Уиттакер: «Не уверен, что продолжу выступать в среднем весе. Хочу попробовать что-то новое»

Боец среднего дивизиона UFC Роберт Уиттакер заявил, что может сменить весовую категорию.

«Я хочу вернуться в октагон в следующем году. Пока не знаю, как именно это сделаю – я работаю над новыми навыками и экспериментирую. И я не уверен, что продолжу выступать в среднем весе. Честно говоря, я все чаще заигрываю с идеей перехода в полутяжелый дивизион.

Я стал крупнее. Да, все будут говорить: «О, он слишком низкий». Но бойцы среднего веса тоже выше меня – и в чем тогда разница? Почему бы просто не попробовать что-то новое?» – сказал Уиттакер.

Уиттакер в последний раз дрался в июле, когда проиграл Ренье де Риддеру раздельным решением судей.

