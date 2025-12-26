  • Спортс
  • Роберт Уиттакер: «Не уверен, что продолжу выступать в среднем весе. Хочу попробовать что-то новое»
Роберт Уиттакер заявил, что может сменить весовую категорию.

Боец среднего дивизиона UFC Роберт Уиттакер заявил, что может сменить весовую категорию.

«Я хочу вернуться в октагон в следующем году. Пока не знаю, как именно это сделаю – я работаю над новыми навыками и экспериментирую. И я не уверен, что продолжу выступать в среднем весе. Честно говоря, я все чаще заигрываю с идеей перехода в полутяжелый дивизион.

Я стал крупнее. Да, все будут говорить: «О, он слишком низкий». Но бойцы среднего веса тоже выше меня – и в чем тогда разница? Почему бы просто не попробовать что-то новое?» – сказал Уиттакер.

Уиттакер в последний раз дрался в июле, когда проиграл Ренье де Риддеру раздельным решением судей.

Роберт Уиттакер: «Я не знаю, кто сейчас может победить Хамзата. Для победы над ним нужно высокоуровневое джиу-джитсу»

Уиттакер – о решении Махачева сменить категорию: «Не мог представить, что он откажется от пояса. Ислам – лицо и главная мегазвезда UFC»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Home of Fight
