  • Даниэль Кормье: «Царукян и Топурия – лучшие легковесы в мире. Они обязательно должны подраться»
Даниэль Кормье: «Царукян и Топурия – лучшие легковесы в мире. Они обязательно должны подраться»

Даниэль Кормье хочет, чтобы Илия Топурия встретился с Арманом Царукяном.

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье хочет, чтобы Илия Топурия провел поединок с Арманом Царукяном.

«Арман, возможно, лучший легковес в мире. Он действительно очень хорош. Он крупный, сильный, физически мощный. Илия Топурия тоже невероятен. Я считаю, что Илия и Арман – два лучших бойца в мире прямо сейчас. В какой-то момент они обязательно должны подраться.

Между ними есть нечто особенное. И не только с точки зрения навыков – между этими двумя есть история, напряжение, вокруг которого можно построить по-настоящему большой бой», – сказал Кормье.

Ранее стало известно, что Топурия возьмет перерыв в выступлениях. За временный чемпионский пояс в легком весе подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи.

Арман Царукян: «№1 рядом с моим именем не просто так. На данный момент пояс – просто формальность»

Илия Топурия: «Кто сложнее для меня – Махачев или Царукян? Никто. Чувствую, что превосхожу всех по уровню навыков, знаний, храбрости и смелости»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
