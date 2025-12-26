Даниэль Кормье: «Царукян и Топурия – лучшие легковесы в мире. Они обязательно должны подраться»

Даниэль Кормье хочет, чтобы Илия Топурия встретился с Арманом Царукяном.

«Арман, возможно, лучший легковес в мире. Он действительно очень хорош. Он крупный, сильный, физически мощный. Илия Топурия тоже невероятен. Я считаю, что Илия и Арман – два лучших бойца в мире прямо сейчас. В какой-то момент они обязательно должны подраться.

Между ними есть нечто особенное. И не только с точки зрения навыков – между этими двумя есть история, напряжение, вокруг которого можно построить по-настоящему большой бой», – сказал Кормье.

Ранее стало известно, что Топурия возьмет перерыв в выступлениях. За временный чемпионский пояс в легком весе подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи .

