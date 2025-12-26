  • Спортс
  • Евгений Гончаров: «Куда интереснее сейчас сделать бой Яна с О’Мэлли, а уже потом – трилогию с Мерабом»
Евгений Гончаров: «Куда интереснее сейчас сделать бой Яна с О’Мэлли, а уже потом – трилогию с Мерабом»

Евгений Гончаров: куда интереснее сейчас сделать бой Петра Яна с Шоном О’Мэлли.

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров считает, что Петру Яну стоит провести титульную защиту против Шона О’Мэлли.

«Думаю, для Петра Яна будет хорошо провести два боя. Если все удачно для него сложится – это две успешные защиты пояса. Было бы куда интереснее сейчас сделать бой Яна с О’Мэлли, а потом в случае победы – трилогию с Мерабом Двалишвили. Это было бы круто», – сказал Гончаров.

Титульный поединок между Яном и Двалишвили состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

Шаблий – о главном событии года в российских ММА: «Ян вернул пояс в бою с доминирующим чемпионом»

Как Ян остановил Мераба?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
