Адесанья – о Перейре: «Очень горжусь тем, чего он добился. Надеюсь, он больше никогда не проиграет»
Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о соперничестве с Алексом Перейрой.
«Для меня это никогда не было чем-то личным. Просто знал, что я единственный, кто может причинить ему серьезный урон с точки зрения техники. И я очень горжусь тем, чего он добился после нашего последнего боя. Он снова на вершине, двукратный чемпион в полутяжелом весе. Я искренне надеюсь, что он больше никогда не проиграет – и завершит карьеру непобежденным.
Тогда дело было в других людях. Потому что после того, как он победил меня, многие говорили: «Все, Исраэль больше никогда с ним не выйдет». А я тогда сказал Дане Уайту: «Дай мне подраться с ним еще раз», – заявил Адесанья.
