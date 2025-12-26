Адесанья – о Перейре: «Очень горжусь тем, чего он добился. Надеюсь, он больше никогда не проиграет»

Исраэль Адесанья: очень горжусь тем, чего добился Алекс Перейра.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о соперничестве с Алексом Перейрой .

«Для меня это никогда не было чем-то личным. Просто знал, что я единственный, кто может причинить ему серьезный урон с точки зрения техники. И я очень горжусь тем, чего он добился после нашего последнего боя. Он снова на вершине, двукратный чемпион в полутяжелом весе. Я искренне надеюсь, что он больше никогда не проиграет – и завершит карьеру непобежденным.

Тогда дело было в других людях. Потому что после того, как он победил меня, многие говорили: «Все, Исраэль больше никогда с ним не выйдет». А я тогда сказал Дане Уайту : «Дай мне подраться с ним еще раз», – заявил Адесанья.

