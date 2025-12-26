«Наслаждайся рождественскими смузи, братан». Конор высмеял Пола из-за сломанной челюсти
Конор Макгрегор высмеял Джейка Пола из-за сломанной челюсти.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высмеял Джейка Пола из-за сломанной челюсти.
Напомним, что Пол получил перелом челюсти в боксерском поединке против Энтони Джошуа. Бой состоялся 20 декабря и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.
«Бог велик. Челюсть сломана, но с мозгом и позвоночником все в порядке. Никогда еще не был настолько мотивирован. Поздравляю всех с Рождеством», – написал в социальных сетях Пол.
«Именно так! Бог велик! Наслаждайся своими рождественскими смузи, братан», – ответил Макгрегор, после чего удалил публикацию.
Джейк Пол сломал челюсть, но все равно доволен. Так его еще не били
Бой Джошуа – Пол посмотрели 33 млн зрителей. Бой Пола против Тайсона смотрели 108 млн
