«Наслаждайся рождественскими смузи, братан». Конор высмеял Пола из-за сломанной челюсти

Конор Макгрегор высмеял Джейка Пола из-за сломанной челюсти.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высмеял Джейка Пола из-за сломанной челюсти.

Напомним, что Пол получил перелом челюсти в боксерском поединке против Энтони Джошуа . Бой состоялся 20 декабря и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«Бог велик. Челюсть сломана, но с мозгом и позвоночником все в порядке. Никогда еще не был настолько мотивирован. Поздравляю всех с Рождеством», – написал в социальных сетях Пол.

«Именно так! Бог велик! Наслаждайся своими рождественскими смузи, братан», – ответил Макгрегор, после чего удалил публикацию.

