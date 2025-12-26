Иноуэ и Пикассо провели финальную дуэль взглядов перед боем в Эр-Рияде
Иноуэ и Пикассо провели финальную дуэль взглядов перед боем в Эр-Рияде.
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялось церемониальное взвешивание, в рамках которого прошла финальная битва взглядов между Наойей Иноуэ и Аланом Давидом Пикассо.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе возглавит турнир The Ring V: Night of the Samurai.
Ивент состоится 27 декабря. Начало – в 12:00 по московскому времени.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: социальные сети Наойи Иноуэ
