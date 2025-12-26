Пауло Коста снялся с поединка против Брунно Феррейры.

Поединок в среднем весе между Пауло Костой и Бруно Феррейрой отменен. Об этом заявил инсайдер Лео Гимараес.

Причина снятия Косты с боя не сообщается. Планировалось, что Коста и Феррейра подерутся в главном карде турнира UFC 326, который состоится в ночь на 8 марта в Лас-Вегасе.

Феррейра (15-2) в последний раз выступал в начале декабря, когда выиграл у Марвина Веттори судейским решением. Он идет на серии из трех побед.

