Пауло Коста снялся с поединка против Брунно Феррейры

Пауло Коста снялся с поединка против Брунно Феррейры.

Поединок в среднем весе между Пауло Костой и Бруно Феррейрой отменен. Об этом заявил инсайдер Лео Гимараес.

Причина снятия Косты с боя не сообщается. Планировалось, что Коста и Феррейра подерутся в главном карде турнира UFC 326, который состоится в ночь на 8 марта в Лас-Вегасе.

Феррейра (15-2) в последний раз выступал в начале декабря, когда выиграл у Марвина Веттори судейским решением. Он идет на серии из трех побед.

Мойкано и Ортега проведут реванш в главном карде UFC 326. Борральо подерется с де Риддером, Коста – с Феррейрой

Долидзе согласился подраться с Костой: «Только не снимайся с поединка»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: социальные сети Лео Гимараеса
