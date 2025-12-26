Сильва – о боксерском промоушене Уайта: «Будет очень плохо, если они возьмут под контроль всю индустрию»
Андерсон Сильва высказался о боксерском промоушене Даны Уайта.
Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва высказался о боксерском промоушене Даны Уайта.
Напомним, что организация планирует провести первый турнир в 2026 году.
«Этим людям нужно уважать боксерское сообщество. В этом вся суть. Это единственное, что меня действительно беспокоит. Сможет ли Уайт повторить успех, которого добился в ММА?
Честно говоря, я не знаю. Если они попытаются сделать что-то, что поможет спорту и атлетам – это хорошо. Но будет плохо, если они возьмут под контроль целую индустрию. Очень плохо», – сказал Сильва.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
