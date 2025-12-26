  • Спортс
3

Сильва – о боксерском промоушене Уайта: «Будет очень плохо, если они возьмут под контроль всю индустрию»

Андерсон Сильва высказался о боксерском промоушене Даны Уайта.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва высказался о боксерском промоушене Даны Уайта.

Напомним, что организация планирует провести первый турнир в 2026 году.

«Этим людям нужно уважать боксерское сообщество. В этом вся суть. Это единственное, что меня действительно беспокоит. Сможет ли Уайт повторить успех, которого добился в ММА?

Честно говоря, я не знаю. Если они попытаются сделать что-то, что поможет спорту и атлетам – это хорошо. Но будет плохо, если они возьмут под контроль целую индустрию. Очень плохо», – сказал Сильва.

Президент UFC и саудиты хотят монополизировать бокс. Благо или убийство?

Де Ла Хойя – Уайту: «Ты ни черта не смыслишь в боксе. Тебе насрать на нашу историю. И еще больше – на бойцов»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
