Сильва – о боксерском промоушене Уайта: «Будет очень плохо, если они возьмут под контроль всю индустрию»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва высказался о боксерском промоушене Даны Уайта .

Напомним, что организация планирует провести первый турнир в 2026 году.

«Этим людям нужно уважать боксерское сообщество. В этом вся суть. Это единственное, что меня действительно беспокоит. Сможет ли Уайт повторить успех, которого добился в ММА?

Честно говоря, я не знаю. Если они попытаются сделать что-то, что поможет спорту и атлетам – это хорошо. Но будет плохо, если они возьмут под контроль целую индустрию. Очень плохо», – сказал Сильва.

