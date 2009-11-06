Виталий Норицын: «В новом сезоне хочется видеть подиумы россиянок как на Кубке мира, так и на ЧМ-2019»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о работе со спортсменками, а также о целях на сезон.

«Я никогда не повышаю голос, а ругать можно, необязательно крича. Обиднее слушать горькую правду, которую преподносят спокойным голосом, чем когда на тебя просто тупо орут. Это даже больше задевает, и если хочешь донести спортсмену, что он не прав, то лучше говорить спокойно.

Те же лыжники очень любят Маркуса Крамера, и он тоже никогда не кричит – с его европейским менталитетом. Так почему же русские женщины должны слышать крик?

– Маргарита Васильева сказала, что нагрузки заметно снизились. За счет чего вы планируете вывести команду на целевые уровни работоспособности?

– Упала циклическая нагрузка, но все, что касается силовой подготовки, стало только лучше. Снижение же циклической нас не сильно беспокоит, потому что в прошлом году мы очень хорошо поработали в этом направлении. И ее нынешнее уменьшение органично вписывается в четырехлетний цикл подготовки к ОИ-2022.

– Решили «отпустить» постолимпийский сезон?

– Да, он должен быть спокойным, направленным на формирование резервов организма, приведение в порядок здоровья. Тогда следующие два года, вплоть до весны 2021-го, можно будет нормально нагружать девочек, чтобы в олимпийскую зиму реализовать все, что мы наработаем.

– Какой результат выступления женской сборной в этом сезоне вы сочтете успешным?

– Успешное выступление – это всегда призы на ЧМ. Учитывая сильное изменение состава, любые медали, будь то личные гонки или эстафеты, станут для нас очень хорошим показателем, ведь для некоторых девочек в команде даже кубки мира еще непривычны, а уж ЧМ – и вовсе будет дебютным.

Но мне как тренеру, конечно, даже с учетом этого все равно хочется видеть подиумы и места в цветах как на этапах Кубка мира, так и на главном биатлонном форуме в Эстерсунде», – сказал Норицын.