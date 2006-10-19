Критерии отбора в команду России: Шипулин допущен до первых этапов Кубка мира, призеры ЧЕ поедут на ЧМ-2019

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило критерии отбора на этапы Кубка мира и чемпионат мира 2019 года в шведском Эстерсунде.

Критерии отбора

1-3 этапы Кубка мира

Состав команды формируется из числа спортсменов, прошедших централизованную подготовку в составе сборной России, а также среди тех, кто в сезоне-2017/18 занял место в топ-3 общего зачета (Антон Шипулин).

На этапы отбираются 4 мужчины и 5 женщин по результатам контрольных стартов в Контиолахти: 15 ноября (индивидуальная гонка) и 17 ноября (спринт). Еще по одному участнику команд определят тренеры. Всего в сборную будут включены 6 мужчин и 6 женщин.

4-6 этапы Кубка мира



В команду отбираются 6 мужчин и 6 женщин.

Не более 4 человек в каждой из команд определяются по первым трем этапам Кубка мира: в сборную на январские этапы проходят набравшие наибольшее количество очков и занимающие места с 1-е по 25-е в общем зачете Кубка мира.

По одному биатлонисту (и более, при условии, что по итогам первых этапов Кубка мира отобрались менее 4 спортсменов), набравшему наибольшее количество очков в двух гонках на третьем этапе Кубка России. А также по одному спортсмену решением тренеров.

7-8 этапы Кубка мира

Состав участников (6 мужчин и 6 женщин) определяется среди спортсменов, набравших наибольшее количество очков в текущем зачете Кубка IBU (по 4 человека), а также по решению тренеров (по 2 человека).

Чемпионат мира-2019

Команда формируется из 7 мужчин и 7 женщин. В состав попадают победители и призеры чемпионата Европы-2019 в Раубичах в личных гонках. А также спортсмены, показавшие высокие результаты на контрольных стартах во время подготовительного сбора к ЧМ-2019. Кроме того, состав определяется решением тренеров сборной.

9 этап Кубка мира

В состав команды включаются по 6 мужчин и 6 женщин: по 4 спортсмена, набравших наибольшее количество очков в общем зачете Кубка мира, по 2 спортсмена – по решению тренеров на основе результатов на Кубке мира, Кубке IBU, всероссийских стартах и соревнований среди юниоров.

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