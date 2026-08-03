Васильев о компенсациях за смену гражданства: «Цифра должна быть серьезной и вместе с тем доступной для того, кто захочет уехать»

Дмитрий Васильев поддержал идею компенсаций за смену спортивного гражданства.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что компенсации за смену гражданства должны быть посильными для спортсменов.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что при смене спортивного гражданства российскими атлетами одним из условий сокращения карантина может стать компенсация государству затрат на подготовку.

«Я уже говорил в 2022 году, что такая компенсация должна быть выплачена если не в полном объеме, то в значительном, потому что в полном объеме будет тяжело потянуть даже богатому спортсмену. Это оплата сборов, зарплата тренеров, цифра будет огромной, если начинать считать с детского возраста. Цифра должна быть серьезной и вместе с тем доступной для того, кто захочет уехать.

Все будет зависеть от цифры компенсации. Я не думаю, что каждый спортсмен может позволить выплатить средства на основе утвержденных законодательно цифр. Думаю, потока никакого не будет», – сказал Васильев.

Он отметил, что поддерживает идею министра: «Потому что это можно рассмотреть даже с точки зрения банальной житейской справедливости. Кто-то готовил спортсмена, организация вкладывала огромные деньги в конкретного человека, который потом вышел на определенный международный уровень. И вдруг он решает уехать выступать за другую страну. Тогда почему бы этому спортсмену не компенсировать все затраты на подготовку?»