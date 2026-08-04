  1. Спортс
  2. Биатлон
  3. Новости

  4. Пресс-атташе СБР: «Даже в случае решения конгресса IBU в нашу пользу не верится в восстановление с полной квотой без каких-то оговорок и условий»

0
Пресс-атташе СБР: «Даже в случае решения конгресса IBU в нашу пользу не верится в восстановление с полной квотой без каких-то оговорок и условий»
Пресс-атташе СБР о допуске: не верю в полное восстановление без всяких условий.

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов ответил на вопросы о календаре внутрироссийских соревнований в предстоящем зимнем сезоне. 

«Прочитал комментарии под новостью о календаре в телеграм-канале СБР и то, что вы написали в личку. Готов ответить на ваши вопросы.

Где Тюмень?

Традиционно этап в Тюмени шел за Ханты-Мансийском в начале-середине декабря. В этом сезоне в эти даты на «Жемчужине Сибири» Кубок России у лыжников. Поэтому биатлонисты едут в Уват. Это тоже Тюменская область, это и есть наш тюменский этап. Проводить гонки в самой Тюмени позже начала декабря рискованно: велика вероятность отмен из-за морозов. А чемпионаты России расписаны на пару лет вперед.

Где пройдет мероприятие №9 в феврале?

Не все верно поняли про соревнование 8-15 февраля. Никаких параллельных стартов не предвидится. В эти сроки пройдет только один этап: ИЛИ этап Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи (главный вариант); ИЛИ этап Альфа-Банк Кубка России в другом месте (например, в Демино). Планировали бы оба – развели бы по разным ячейкам календаря, а не свели в одну под одним номером. Место проведения согласовывается – есть нюансы.

А мы не едем на чемпионат мира?

Исходим из реалий. Сначала дождемся решений сентябрьского конгресса IBU: будет ли он вообще рассматривать наше возвращение. Напомню, на прошлом конгрессе (в 2024-м) этот вопрос они даже не поднимали. СБР настаивает на его включении в повестку – но решает исполком IBU с уходящим президентом Далином.

И даже в случае решения конгресса в нашу пользу не верится в восстановление с полной квотой без каких-то оговорок и условий. Так что нам нужен полноценный внутренний календарь. Белорусы, кстати, это тоже понимают – поэтому вопросов по этапу в Раубичах у них нет. А надо будет внести коррективы – внесем.

Куда делись эстафеты 4х4?

Они там же, где обычно, – на чемпионате России. Я сам каждый год жду эстафетную зарубу Свердловска с Московской областью у женщин. И надеюсь, что в новом сезоне в нее вмешается кто-то еще, те же Ханты.

Но вспомните последнюю эстафету 4х4 на ЧР в Тюмени. Почти половину команд лидеры замкнули на круг, а то и два, а те, кто «выжил», финишировали с отставанием в несколько минут, даже сборная Беларуси со Смольской и Солой. Поэтому 4х4 – для ЧР, где она обязана быть по статусу, а на Кубках России и Содружества – форматы 2х2 и 1х1. Так больше команд могут бороться за призы.

Вы прогнулись под Матч ТВ

Не прогибаемся, а работаем вместе с нашим телевещателем, чтобы биатлон смотрело как можно больше зрителей. Мы доверяем экспертизе Матча относительно рейтингов – это вы, болельщики, голосуете своими просмотрами. Меняются ваши предпочтения – меняется и программа. Отчасти по этой причине пропал в этом сезоне роллерный этап Кубка Содружества. Никакого давления, только сухие цифры.

Почему нет Рыбинска, Красноярска, Казани...?

У нас хорошая проблема: биатлонных стадионов становится все больше. За время моей работы в СБР топ-арен у нас прибавилось (ни на что не намекаю). Загибайте пальцы: Сочи (вернули после большого перерыва), Мурманск (после затянувшейся на годы реновации), Рязань (каждый год обрастает инфраструктурой), Златоуст (после долгостроя).

Теперь с годичной задержкой стартуют Чебоксары, а в будущем, надеюсь, и Казань к ним подтянется, решив свои проблемы. Конкуренция городов и стадионов растет, их ротация неизбежна. И да, Красноярск не забыли – в сезоне 2027-2028, в год 400-летия города, планируем провести там чемпионат России», – написал Аверьянов. 

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2026/27: летний ЧР пройдет в сентябре в Чебоксарах, Кубки России и Содружества стартуют в ноябре в Хантах

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Аверьянова
logoКубок России
logoчемпионат России
Сергей Аверьянов
logoКубок Содружества
logoIBU
logoСоюз биатлонистов России
logoСборная России по биатлону
logoЖенская сборная России по биатлону

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ну так уже понятнее. Хочется, чтобы главный старт в Сочи состоялся. Чемпионская трасса.
Ответvolga_olga
Ну так уже понятнее. Хочется, чтобы главный старт в Сочи состоялся. Чемпионская трасса.
И чемпионская допинговая лаборатория - с дыркой в стенке!💪💪💪 один минус - теперь требуется согласование с Мадярлм🤷‍♂️
да и бог с ними, с ибу этими. у себя есть чем заняться.
Ммм а с чего вообще мысли про полную квоту? Квоты по участию в прошлогоднем КМ.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2026/27: летний ЧР пройдет в сентябре в Чебоксарах, Кубки России и Содружества стартуют в ноябре в Хантах
Словенец Тим Фарчник будет единственным кандидатом на пост президента IBU
Васильев об иске в CAS по поводу отстранения биатлонистов: «Видимо, ждут удобного случая, чтобы озвучить положительный для нас вердикт»
Рекомендуем
Главные новости
Эрик Перро: «Результаты прошлой зимы стали чем-то вроде далекого воспоминания. Ожидаю, что в новом сезоне будет так же сложно, как и прежде»
Дмитрий Губерниев: «Мне нравится Скандинавия из-за отношения к людям, образа жизни. Они говнюки сейчас по отношению к нам, но человеческая жизнь имеет большое значение»
Дмитрий Губерниев: «В нашей стране каждый должен прочитать «Прокляты и убиты» Астафьева. Я с трудом осилил «Войну и мир», а на «Анну Каренину» меня не хватило, но я в диком восторге от Гоголя и Чехова»
Дмитрий Губерниев: «Были депутаты, которые в прямом смысле слова обещали грохнуть, а через годы приглашали в парламент обсуждать проблемы спорта»
Дмитрий Губерниев: «Если публичный человек избегает людей, он либо мудак, либо чего-то не понимает. Мы несем ответственность перед теми, кто воспитан на нас»
Васильев о переходах спортсменов в другие страны: «Необходимо проработать внесение в Госдуму вопроса о лишении российского гражданства»
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2026/27: летний ЧР пройдет в сентябре в Чебоксарах, Кубки России и Содружества стартуют в ноябре в Хантах
Васильев предложит Минспорту ввести компенсации при переходах спортсменов внутри России
Васильев о компенсациях за смену гражданства: «Цифра должна быть серьезной и вместе с тем доступной для того, кто захочет уехать»
Фабьен Клод: «Был вариант, что после возвращения из отпуска я захочу закончить карьеру. Но в итоге я понял, что биатлон мне нравится все так же сильно»
Ко всем новостям
Последние новости
«В Беларуси женщины – дикторы, руководители хозяйств – во всем преобладают. В России сегодня катастрофа». Экс-биатлонист Тихонов о словах ведущего «Матч ТВ» Романова о женщинах-арбитрах
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»