  1. Спортс
  2. Биатлон
  3. Новости

  4. Васильев предложит Минспорту ввести компенсации при переходах спортсменов внутри России

0
Васильев предложит Минспорту ввести компенсации при переходах спортсменов внутри России
Васильев предложил ввести компенсации при переходах спортсменов внутри России.

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев предложит Министерству спорта ввести компенсации при переходах спортсменов внутри России.

«От меня уходят спортсмены, в которых мой регион вкладывал деньги, и я никак их не могу удержать. У нас есть деньги на сборы и мероприятия, а на стипендии и зарплаты в Санкт-Петербурге их недостаточно.

На законодательном уровне было бы правильным принять такое решение, чтобы богатый регион мог бы заплатить менее богатому за спортсмена. Сейчас же те, у кого есть деньги, никого не готовят, а подгребают сильнейших. У меня сейчас Максим Цветков уходит в Тюмень – яркий пример этому. За нас он выступал шесть лет, сейчас он не в списках сборной России, за него регион ничего не платит.

У ряда регионов появляются спортсмены, они собирают крохи, пытаются достать деньги на подготовку талантливого мальчишки или девчонки, их готовят, они показывают результат, и богатый регион, у которого денег куры не клюют, забирают этого спортсмена бесплатно к себе и снимают все сливки.

У меня есть в планах поднять этот вопрос. Когда будет новый состав Госдумы, нужно будет обязательно этот вопрос обсудить с Минспортом и вынести его в Госдуму как законодательную инициативу», – рассказал Васильев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
Федерация биатлона Санкт-Петербурга
logoЖенская сборная России по биатлону
logoденьги
logoСборная России по биатлону
logoДмитрий Васильев

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Изобретают велосипед. Подпишите профессиональный контракт при приёме спортсмена - за досрочное расторжение неустойка. И всё.
вопрос о компессациях- простите территория воспитавшая спорсмена несет полную нагруску: оплата тренера федеральная, база спортбаза всем понятно о чем я гововорю доплата родителей: при передачи спотсмена из регионна в регион это не учитывается: финансовая компенспция не продумана: как решат 2организации в влудшем слачае 2чел в своих интересах!
Истинный депутат - все ему "должны", со всех готов требовать деньги.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Васильев о компенсациях за смену гражданства: «Цифра должна быть серьезной и вместе с тем доступной для того, кто захочет уехать»
Дегтярев о спортсменах, меняющих гражданство: «Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридические соглашения между федерациями и атлетами»
Васильев про ЧМ: «Еще один в США — уже перебор. Зачем, если по щелчку пальцев Трампа в мире меняются правила и переворачиваются вверх ногами?»
Рекомендуем
Главные новости
Эрик Перро: «Результаты прошлой зимы стали чем-то вроде далекого воспоминания. Ожидаю, что в новом сезоне будет так же сложно, как и прежде»
Дмитрий Губерниев: «Мне нравится Скандинавия из-за отношения к людям, образа жизни. Они говнюки сейчас по отношению к нам, но человеческая жизнь имеет большое значение»
Дмитрий Губерниев: «В нашей стране каждый должен прочитать «Прокляты и убиты» Астафьева. Я с трудом осилил «Войну и мир», а на «Анну Каренину» меня не хватило, но я в диком восторге от Гоголя и Чехова»
Дмитрий Губерниев: «Были депутаты, которые в прямом смысле слова обещали грохнуть, а через годы приглашали в парламент обсуждать проблемы спорта»
Дмитрий Губерниев: «Если публичный человек избегает людей, он либо мудак, либо чего-то не понимает. Мы несем ответственность перед теми, кто воспитан на нас»
Васильев о переходах спортсменов в другие страны: «Необходимо проработать внесение в Госдуму вопроса о лишении российского гражданства»
Пресс-атташе СБР: «Даже в случае решения конгресса IBU в нашу пользу не верится в восстановление с полной квотой без каких-то оговорок и условий»
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2026/27: летний ЧР пройдет в сентябре в Чебоксарах, Кубки России и Содружества стартуют в ноябре в Хантах
Васильев о компенсациях за смену гражданства: «Цифра должна быть серьезной и вместе с тем доступной для того, кто захочет уехать»
Фабьен Клод: «Был вариант, что после возвращения из отпуска я захочу закончить карьеру. Но в итоге я понял, что биатлон мне нравится все так же сильно»
Ко всем новостям
Последние новости
«В Беларуси женщины – дикторы, руководители хозяйств – во всем преобладают. В России сегодня катастрофа». Экс-биатлонист Тихонов о словах ведущего «Матч ТВ» Романова о женщинах-арбитрах
Мужская сборная Норвегии победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
Женская сборная Швеции победила в зачете Кубка наций, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
Дмитрий Губерниев: «Cитуация с ценами в России меня реально волнует. Жизнь пенсионеров в таких условиях представить сложно»
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Франция победила в мужской эстафете у юниоров, Италия – у юношей
Александр Тихонов: «Американцев никто никогда не отстранит. Они считают себя хозяевами земного шара, а нас везде дисквалифицируют»
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»