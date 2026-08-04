Васильев предложит Минспорту ввести компенсации при переходах спортсменов внутри России

Васильев предложил ввести компенсации при переходах спортсменов внутри России.

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев предложит Министерству спорта ввести компенсации при переходах спортсменов внутри России.

«От меня уходят спортсмены, в которых мой регион вкладывал деньги, и я никак их не могу удержать. У нас есть деньги на сборы и мероприятия, а на стипендии и зарплаты в Санкт-Петербурге их недостаточно.

На законодательном уровне было бы правильным принять такое решение, чтобы богатый регион мог бы заплатить менее богатому за спортсмена. Сейчас же те, у кого есть деньги, никого не готовят, а подгребают сильнейших. У меня сейчас Максим Цветков уходит в Тюмень – яркий пример этому. За нас он выступал шесть лет, сейчас он не в списках сборной России, за него регион ничего не платит.

У ряда регионов появляются спортсмены, они собирают крохи, пытаются достать деньги на подготовку талантливого мальчишки или девчонки, их готовят, они показывают результат, и богатый регион, у которого денег куры не клюют, забирают этого спортсмена бесплатно к себе и снимают все сливки.

У меня есть в планах поднять этот вопрос. Когда будет новый состав Госдумы, нужно будет обязательно этот вопрос обсудить с Минспортом и вынести его в Госдуму как законодательную инициативу», – рассказал Васильев.