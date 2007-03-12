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    Пер-Арне Ботнан: «Несмотря на результаты Бьорндалена в Контиолахти, считаем, что решение не брать его на Олимпиаду было правильным»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная Норвегии Пер-Арне Ботнан Пхенчхан-2018

    Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан заявил, что, несмотря на хорошие результаты на постолимпийском этапе в Финляндии, Уле Эйнар Бьорндален справедливо не попал в состав на Олимпиаду в Пхенчхане.

    «Вспомните, Бьонтегорд на Олимпиаде был пятым, седьмым и девятым. И при таких успехах не попал в эстафету.

    Несмотря на результат Уле Эйнара в Контиолахти, мы по-прежнему считаем, что решение по его неучастию в Олимпиаде было правильным.

    Конечно, после выступления в спринте у него стало куда больше шансов выступить на других этапах, принимать окончательное решение будем только после масс-старта», – сказал Ботнан в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».

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