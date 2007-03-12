Пер-Арне Ботнан: «Несмотря на результаты Бьорндалена в Контиолахти, считаем, что решение не брать его на Олимпиаду было правильным»

Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан заявил, что, несмотря на хорошие результаты на постолимпийском этапе в Финляндии, справедливо не попал в состав на Олимпиаду в Пхенчхане.

«Вспомните, Бьонтегорд на Олимпиаде был пятым, седьмым и девятым. И при таких успехах не попал в эстафету.

Несмотря на результат Уле Эйнара в Контиолахти, мы по-прежнему считаем, что решение по его неучастию в Олимпиаде было правильным.

Конечно, после выступления в спринте у него стало куда больше шансов выступить на других этапах, принимать окончательное решение будем только после масс-старта», – сказал Ботнан в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».