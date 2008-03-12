Пер-Арне Ботнан: «Бьорндален рад шансу выступить в Контиолахти. Думаю, он в хорошей форме»

Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан прокомментировал включение восьмикратного олимпийского чемпиона в состав команды на этап Кубка мира в Финляндии.

«Я разговаривал с Уле Эйнаром сегодня днем. Он рад шансу выступить в Контиолахти. Думаю, он в хорошей форме.

– Что вы ожидаете от него?

– Посмотрим. Возможно, он немного переживает насчет формы, но он некоторое время уже тренировался. Он бы не вышел на старт, если бы не чувствовал себя готовым.

Решение по составу на Холменколлен мы, скорее всего, примем после этапа в Контиолахти. Мы не будем смотреть на результаты лишь финского этапа, но они сыграют свою роль.

не поехал с командой в Контиолахти. Конечно, это печально, но он уже в пути и позднее решит, выступит ли в масс-старте», – сказал Ботнан.