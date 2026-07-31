«Мне посоветовали больше не худеть». Биатлонист Жаклен сбросил 5 кг после перехода в велоспорт

Биатлонист Жаклен рассказал, что после ухода в велоспорт похудел на 5 кг.

Французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился впечатлениями от дебюта в велоспорте.

28 июля Жаклен принял участие в однодневной шоссейной велогонке «Гран-при Кур-ла-Виль» (153 км). Он финишировал 59-м, отстав от победителя Натана Дос Рейса более чем на 16 минут.

«Дистанция меня не то чтобы пугает, но это все же первая гонка с такой продолжительностью и протяженностью. Была жара, плюс пелотон категории «Элита» с действительно перспективными и очень хорошими гонщиками. Я наметил для себя ориентиры, чтобы работать дальше.

Я серьезно отношусь ко всем соперникам и серьезно отношусь к этому спорту. Перед выходом на такую гонку всегда есть опасения.

Как я уже говорил, все, что я сделал в своей карьере биатлониста, я откладываю в сторону. Я согласен спрятать свое эго подальше и сталкиваться с трудностями на такого рода гонках. Все это — часть ускоренного обучения, которое мне необходимо пройти», — заявил Жаклен.

Он отметил, что с мая сбросил 5 килограммов.

«Что касается сушки тела, скажем так, я нахожусь именно там, где и должен быть. Мне посоветовали больше особо не худеть», — сказал Жаклен.