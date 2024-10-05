«Эта игра воспринимается как матч самой фестивальной команды лиги против, пожалуй, самого неяркого топа». Прогноз Дорского на «Динамо» – ЦСКА
Автор Спортса’’ Александр Дорский сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – ЦСКА в рамках 11-го тура Мир РПЛ.
«Эта игра воспринимается как матч самой фестивальной команды лиги против, пожалуй, самого неяркого топа.
В этой игре характеристика о неяркости – точно не негативная, потому что кажется, что ЦСКА не даст «Динамо» выбегать в быстрые отрывы, а Тюкавину будет очень тяжело бороться с Рошей, Дивеевым и Мойзесом.
Ожидаю достаточно вязкую игру, отчасти похожую на матч «Динамо» в Махачкале. Поэтому поставлю на непоражение ЦСКА и тотал меньше 2,5», – заявил Дорский.
Матч состоится 6 октября и начнется в 19:00 мск.
ЦСКА не проиграет «Динамо», «Краснодар» разгромит «Химки», в Воронеже вообще не будет голов – прогнозы Дорского и Алфимова на РПЛ
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости