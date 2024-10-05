«Эта игра воспринимается как матч самой фестивальной команды лиги против, пожалуй, самого неяркого топа». Прогноз Дорского на «Динамо» – ЦСКА

Автор Спортса’’ Александр Дорский сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – ЦСКА в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

«Эта игра воспринимается как матч самой фестивальной команды лиги против, пожалуй, самого неяркого топа.

В этой игре характеристика о неяркости – точно не негативная, потому что кажется, что ЦСКА не даст «Динамо» выбегать в быстрые отрывы, а Тюкавину будет очень тяжело бороться с Рошей , Дивеевым и Мойзесом .

Ожидаю достаточно вязкую игру, отчасти похожую на матч «Динамо» в Махачкале. Поэтому поставлю на непоражение ЦСКА и тотал меньше 2,5», – заявил Дорский.

Матч состоится 6 октября и начнется в 19:00 мск.

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