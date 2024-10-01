Карпин стал амбассадором БК BetBoom

Валерий Карпин стал амбассадором букмекерской компании BetBoom.

Букмекер объявил о партнерстве с тренером сборной России с помощью ролика, стилизованного под пресс-конференцию.

«Для меня это новый интересный вызов. BetBoom — компания, которая стремится постоянно развиваться и добиваться лидерских позиций в своей сфере. Мне приятно стать частью этой команды и помочь развивать спорт в России», – заявил Карпин.

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