Карпин стал амбассадором БК BetBoom
Валерий Карпин стал амбассадором букмекерской компании BetBoom.
Букмекер объявил о партнерстве с тренером сборной России с помощью ролика, стилизованного под пресс-конференцию.
«Для меня это новый интересный вызов. BetBoom — компания, которая стремится постоянно развиваться и добиваться лидерских позиций в своей сфере. Мне приятно стать частью этой команды и помочь развивать спорт в России», – заявил Карпин.
Фавориты РПЛ после 10 туров: вероятность титула «Зенита» упала, главный соперник – «Краснодар», в «Спартак» не верят
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости