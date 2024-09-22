«Локомотив» победил «Пари НН». На голы Батракова зашел кэф 2.73

«Локомотив» в гостях победил «Пари НН» (3:1) в 9-м туре РПЛ.

До матча на «Локо» можно было поставить за 1.41. Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.50. На точный счет встречи давали 11.00.

Алексей Батраков сделал дубль в матче. На его индивидуальный тотал больше 0,5 гола предлагался коэффициент 2.73.

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