В Узбекистане рекламную компанию оштрафовали за незаконное продвижение 1xBet

В Узбекистане компанию Hamkor Reklama Servis оштрафовали за рекламу 1xBet.

Hamkor Reklama Servis разместил рекламу 1xBet на наружных конструкциях в некоторых районах Ташкента. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана обвинил компанию в «незаконном продвижении букмекера» и наложил финансовые санкции.

При этом реклама азартных игр в стране запрещена. Специальная комиссия возбудила дело против Hamkor Reklama Servis за нарушение закона.

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