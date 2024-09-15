В Узбекистане рекламную компанию оштрафовали за незаконное продвижение 1xBet
В Узбекистане компанию Hamkor Reklama Servis оштрафовали за рекламу 1xBet.
Hamkor Reklama Servis разместил рекламу 1xBet на наружных конструкциях в некоторых районах Ташкента. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана обвинил компанию в «незаконном продвижении букмекера» и наложил финансовые санкции.
При этом реклама азартных игр в стране запрещена. Специальная комиссия возбудила дело против Hamkor Reklama Servis за нарушение закона.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Spot
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