«Байер» уступил, ведя 2:0 в матче с «Лейпцигом». На камбэк зашел кэф 41.00
«Байер» дома проиграл «Лейпцигу» (2:3) во 2-м туре Бундеслиги.
До матча на гостей можно было поставить за 4.30. В лайве при счете 2:0 в пользу «Байера» коэффициент на победу «Лейпцига» поднялся до 41.00.
Леверкузенцы проиграли в Бундеслиге впервые с 27 мая 2023 года.
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либо с шашками наголо и соперник нас лучше играет; допустим проиграть Баварии, где Мюнхен смотрится цельнее и интереснее, либо против какого-нибудь антифутбольной тактики, где команда соперника запрётся на три швабры два веника и закатит "дурака".
А тут вроде всё было чтобы спокойно довести матч до победы. Но не "неповезло". Сами бросили играть, а значит Лейпциг заслужил.
Такое поражение может быть полезно, если его использовать, чтобы заново пересобраться и поменять отношение к делу.
P.s: я, кстати, не считаю что в прошлом сезоне нам везло. Мол, пошла обратка. Мы во всех матчах которых дожимали соперника были лучше и победы были следствием давления, наградой за стиль игры.
Да без удачи не обходилось где то, ведь не всегда удаётся побеждать даже когда лучше играешь.
Мы играли в привлекательный футбол и у нас есть все предпосылки провести хороший сезон❤🖤