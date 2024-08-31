«Байер» уступил, ведя 2:0 в матче с «Лейпцигом». На камбэк зашел кэф 41.00

«Байер» дома проиграл «Лейпцигу» (2:3) во 2-м туре Бундеслиги.

До матча на гостей можно было поставить за 4.30. В лайве при счете 2:0 в пользу «Байера» коэффициент на победу «Лейпцига» поднялся до 41.00.

Леверкузенцы проиграли в Бундеслиге впервые с 27 мая 2023 года.

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