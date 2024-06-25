Чернявский сделал прогноз на гол Мбаппе в матче с Польшей: «Килиан слишком затянул с первым перформансом»

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Глеб Чернявский сделал прогноз на матч Франция – Польша на Евро-2024.

Автор Спортса поставил на то, что Килиан Мбаппе забьет Польше (1.70).

«Килиан слишком затянул с первым перформансом, но так будет даже эффектнее – ворваться в новой маске и обеспечить французам победу в группе.

Хотя какая-то радость перед неизбежным – чемпионством Англии. Я бы даже взял дубль или хет-трик Мбаппе, но сегодня только холодный расчет», – считает Чернявский.

Игра пройдет 25 июня, начало – в 19:00 мск.

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2 комментария
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Поляки, конечно, полудохлые на этом Евро. Может быть хотя бы дверью хлопнуть?
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Ответ Alex1104
Поляки, конечно, полудохлые на этом Евро. Может быть хотя бы дверью хлопнуть?
Уж точно не в матче с французами. Максимум дверью отеля, откуда поедет домой
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