«Лига Ставок Кубок Будущего» пройдёт в Новосибирске

С 25 по 28 апреля в Новосибирске пройдёт «Лига Ставок Кубок Будущего» – международный турнир с участием самых перспективных хоккеистов нового поколения. На «Сибирь-Арене» сыграют молодёжные Сборные России, Республики Беларусь и Казахстана, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги. Традиционно в рамках одного из дней турнира команды сыграют в формате хоккея 3х3.

Все матчи с участием Сборной России можно увидеть в прямом эфире на федеральном телеканале Матч ТВ, на сайте и в мобильном приложении букмекерской компании «Лига Ставок».

Расписание матчей Сборной России (время начала игр по МСК):

25 апреля. 15:30 – Россия U20 – Сб. СХЛ.

26 апреля. 15:30 – Россия U20 – Казахстан U20.

27 апреля. 14:30. Турнир 3Х3.

28 апреля. 13:00. Россия U20 – Белоруссия U20.

«Лига Ставок» – официальный партнёр Сборной России и Федерации хоккея России! Вместе, чтобы побеждать!