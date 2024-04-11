Дочерняя компания «Мелбета» сменила гендиректора после задержания Ляпустина
Дочерняя структура букмекера «Мелбет» сменила генерального директора.
Вместо Игоря Ляпустина руководителем ООО «Твоя ставка» назначена Алена Курдубаева, следует из данных ЕГРЮЛ.
Дочерняя компания была зарегистрирована в октябре 2022 года. До 10 апреля Ляпустин, который также владеет 49,99% акций «Мелбета», занимал пост гендиректора «Твоей ставки».
«Решение было принято несколько недель назад, изменения в ЕГРЮЛ отразились только сейчас. С последними событиями (задержание Ляпустина – прим. Sports) это никак не связано», – заявил представитель БК «Мелбет».
В начале апреля гендиректору «Мелбет» Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей у бывшего собственника букмекерской компании Александра Градуленко.
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