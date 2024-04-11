Дочерняя компания «Мелбета» сменила гендиректора после задержания Ляпустина

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Дочерняя структура букмекера «Мелбет» сменила генерального директора.

Вместо Игоря Ляпустина руководителем ООО «Твоя ставка» назначена Алена Курдубаева, следует из данных ЕГРЮЛ.

Дочерняя компания была зарегистрирована в октябре 2022 года. До 10 апреля Ляпустин, который также владеет 49,99% акций «Мелбета», занимал пост гендиректора «Твоей ставки».

«Решение было принято несколько недель назад, изменения в ЕГРЮЛ отразились только сейчас. С последними событиями (задержание Ляпустина – прим. Sports) это никак не связано», – заявил представитель БК «Мелбет».

В начале апреля гендиректору «Мелбет» Ляпустину предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей у бывшего собственника букмекерской компании Александра Градуленко.

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