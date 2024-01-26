Как прошел третий турнир 1XBET CUP?

С 20-го по 23-е января проходил уже третий по счету турнир по бильярду 1XBET CUP. Гостеприимная площадка центра BASTAU в очередной раз разместила у себя множество профессионалов и любителей бильярда. Кто же посетил турнир 1XBET CUP в начале сезона? Рекордное количество участников из четырех стран – 238 человек! В турнире участвовали представители Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана, среди которых были кандидаты и мастера спорта, победители и призеры чемпионатов мира.

В этот раз 5 миллионов тенге призового фонда распределились между лучшими бильярдистами мира:

I место – Каранеев Алихан – 2 миллиона тенге;

II место – Омаров Алибек – 1 миллион тенге;

III место – Ануфриев Елисей – 500 тысяч тенге.

“Невероятные ощущения получаем от того, как растет наш чемпионат. Мы начинали в прошлом году, осознавая, что бильярдному сообществу не хватает крупных турниров высокого уровня. Со своей стороны мы стараемся совершенствоваться во всех аспектах подготовки и проведения мероприятия. Рады, что третий турнир подарил нам новых бойцов и вернул в строй старые лица. Увидимся на следующем турнире!”, – заявляют представители компании 1XBET.

Уже ставший классикой 1XBET CUP удивил своими невероятными играми, с которыми вы можете ознакомиться на YouTube-канале главного спонсора мероприятия.