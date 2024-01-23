Australian Open 2024. В Австралии будет новая королева?

Ежегодный марафон тенниса начинается, наверное, в самой интересной и необычной стране мира – Австралии. Есть миф, что там всё перевернутое. Конечно же это не так. Но отрицать тот факт, что этот сезон сильно переворачивает устои тенниса последних лет, мы не в праве.

Женская часть турнира оказалась крайне непредсказуемой. В рамках проведения очередного Открытого чемпионата Австралии было так много сенсаций, что не хватит слов описать происходящее. Начнем, наверное, с самой главной потери турнира – Елены Рыбакиной. Лена, которая забралась на 3-ю строчку мирового рейтинга, а также выиграла турнир в Брисбене за неделю до AO, быстро вылетела с турнира, пропустив дальше россиянку Анну Блинкову. Встреча продлилась больше 2.5 часа. Первый сет остался за российской теннисисткой 4:6, второй сет зеркально забрала Рыбакина 6:4. Все решалось в нервном тай-брейке в третьем сете, где сильнее оказалась Блинкова – 22:20. Конечный итог – 1:2 и проход Блинковой. Но всё же Лена смогла закрепиться в истории турнира. Тай-брейк Рыбакиной и Блинковой установил рекорд, став самым продолжительным в истории «Турниров Большого шлема»!

Перед началом матча победа Анны оценивалась с коэффициентом 11.5! Невероятный результат и шокирующая новость для казахстанских болельщиков. По версии экспертов компании 1xBet практически никто не взял победу Блинковой в этом матче. А те, кто всё же рискнул, ставили на успех спортсменки из России небольшие суммы. К слову, радость соперницы была недолгой. Анна вылетела из АО уже в следующем раунде.

Не менее интересную историю писала другая представительница РФ – Мирра Андреева. 16-летняя теннисистка, будто под копирку именитой Марии Шараповой, начала показывать невероятный уровень тенниса в раннем возрасте. Сначала ею была выбита не столько грозная противница Бернарда Пера под 71-ым номером посева. Но дальше россиянка совершила одну из главных сенсаций, победив своего кумира Онс Жабер. Эксперты компании 1xBet предполагали, что Мирра станет грозным противником для 6-го номера мирового рейтинга, отдав с легкой руки 1.72 коэффициента на её победу. Однако, предположить, что матч пройдет без боя (6:0, 6:2) не мог никто. Далее россиянка встретилась с француженкой Диан Парри, где в трудных трех сетах после тай-брека вышла в ⅛ финала. Там её ожидала чешка Барбора Крейчикова, на которую компания 1xBet давала щедрые 2.51 коэффициента. К сожалению, путь молодой россиянки на турнире был окончен.

Совсем рано с AO вылетела и первая ракетка мира Ига Швёнтек, которая проиграла ещё одной чешской теннисистке на турнире Линде Носковой, о которой мы поговорим немного позже. Коэффициент на Игу составлял никчемные 1.06, в то время как аналитики отдали на победу Носковой невероятные 9.95.

В сухом остатке турнир покинули почти все представители топ-20 и даже топ-10: Швентек (1), Рыбакина (3), Пегула (5), Жабер (6), Вондроушова (7), Саккари (8), Мухова (9).

Сейчас на турнире осталось три представителя первой десятки. Явным фаворитом в борьбе за первый титул «Большого шлема» является Арина Соболенко. Беларуска катком проходит по соперницам и на данный момент её успех на турнире оценивается в 2.3 коэффициента. Главная соперница Арины на AO – Коко Гауфф. Американка под 4-ым номером также без особых проблем проходит всё дальше по турниру. Победу Гауфф оценивают в 2.5 коэффициента. 2-й и 4-й номера могут встретиться друг с другом уже в полуфинале, поэтому встретиться в заключительной схватке на трофей у них, к сожалению, не выйдет.

А вот темной лошадкой турнира может стать представительница “поднебесной”. Китаянка Синвэнь Жен встретится с россиянкой Калинской, после чего, в случае успеха, поборется за место в финале с победительницей пары Носкова/Ястремская. Мы верим в победу прекрасной азиатской спортсменки, а компания 1xBet дарит 6.5 коэффициента на данный исход. Данный турнир уже успел порадовать любителей тенниса яркими моментами и неожиданными результатами. Навряд ли Australian Open успокоится не даст нам необычного победителя.

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