«Зенит-Казань» – победитель БЕТСИТИ Кубка России!

Клуб из столицы Татарстана выиграл трофей в 12-й раз.

24 декабря в Москве, на волейбольной арене «Динамо», состоялся финал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу среди мужских команд. В решающем матче встречались московское «Динамо» и «Зенит-Казань».

Команда из столицы Татарстана защитила титул. «Зенит-Казань» в увлекательном и захватывающем матче одержал победу со счетом 3:1 (26:28, 32:30, 17:25, 20:25).

Лучшим игроком финала БЕТСИТИ Кубка России был признан либеро «Зенит-Казань» Илья Фёдоров, который получил от БЕТСИТИ специальный приз.

«Зенит-Казань» в сезоне-2023/24 выиграл второй трофей. К Суперкубку казанский клуб добавил БЕТСИТИ Кубок России. Команда Алексея Вербова стала обладателем престижного трофея в 12-й раз в истории.