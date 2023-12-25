«Балтбет» провел ребрендинг и представил новый логотип: «Он отражает современность, надежность и новшества»

Букмекерская компания «Балтбет» провела ребрендинг.

«Компания «Балтбет» рада объявить о своем ребрендинге, подчеркивающем новый этап ее развития и стремление к инновациям.

С момента своего основания в 2003 году компания «Балтбет» была пионером в индустрии ставок на спорт. Спустя 20 лет работы мы продолжаем стремиться к наивысшим стандартам обслуживания наших игроков.

Наш новый логотип и фирменный стиль отражают современность, надежность и новшества, которые мы предлагаем нашим игрокам.

Важнейшим элементом нашего ребрендинга является улучшение пользовательского опыта. В этом году мы выпустили новую бонусную систему, новую корзину и изменили интерфейс главной страницы нашего сайта. В будущем году мы продолжим улучшать наш продукт, придерживаясь философии «Максимум эмоций – на сумму депозита».

Наш ребрендинг — это не только изменение визуального облика, но и подтверждение наших обязательств перед нашими клиентами. Мы продолжаем придерживаться высоких стандартов честности, безопасности и ответственной игры.

Вместе с этим мы готовы стремительно и эффективно реагировать на изменения российских и общемировых трендов индустрии и растущие требования клиентов – преображения в фирменном стиле бренда и инновации в элементах продукта это подтверждают», – сообщил букмекер.

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