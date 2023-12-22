Лига Ставок и Илья Ковальчук запускают акцию «Умножаем на 100»

Прославленный хоккеист, Олимпийский чемпион и амбассадор Лиги Ставок Илья Ковальчук возобновляет игровую карьеру в составе ХК «Спартак»! В честь возвращения на лед легенды спорта Лига Ставок запускает благотворительную акцию с участием Ильи Ковальчука в поддержку Фонда «Созвездие Добра».

За каждую заброшенную шайбу и голевую передачу Ильи в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 Лига Ставок перечислит по 100 000 рублей в Фонд «Созвездие Добра». Собранные средства будут направлены на строительство хоккейной коробки для детей-сирот в одном из российских регионов.

«Спорт закаляет характер, дает новые шансы, открывает неожиданные возможности для тех, кто им занимается и стремится к победам. Строительство хоккейных коробок для детей – благородное дело. Я очень рад, что вместе с Лигой Ставок мы можем развивать наш любимый вид спорта и воспитывать новых чемпионов», – сказал Илья Ковальчук.

Подобную акцию Лига Ставок проводит не впервые – в 2022 году на зимних Олимпийских играх в Пекине российская национальная сборная, забивая голы в ворота соперников, заработала почти 3 млн рублей на строительство хоккейной коробки в поселке Мартюш в Свердловской области.

«Создание условий для массовых занятий спортом – один из наших основных приоритетов. Инвестируя в строительство спортивных площадок, мы делаем вклад в будущее, в первую очередь, в будущих чемпионов. Мы благодарим наших друзей и амбассадоров за их вовлеченность и искреннее желание вместе с нами поддерживать детско-юношеский спорт в России, – отметила первый вице-президент Лиги Ставок, учредитель Фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

Уже 24 декабря Илья сыграет первый матч за «Спартак» в этом сезоне. Следите за игрой амбассадора Лиги Ставок и поддержите выдающегося спортсмена и весь российский спорт!

https://www.ligastavok.ru/promo/x100

О благотворительной программе «Лига Добра»:

«Лига Добра» – совместная корпоративно-социальная программа Букмекерской компании «Лига Ставок» и Благотворительного фонда «Созвездие Добра». Программа направлена на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России.

Сегодня программа работает в 26 регионах, поддержка оказывается более 800 ветеранам спорта, более 2000 подопечным детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, построено 16 спортивных площадок на территории детских социальных учреждений в разных уголках страны.