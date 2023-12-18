Победители розыгрыша OLIMPBET в октагоне Hardcore MMA

Клиенты OLIMPBET, выигравшие билеты на закрытые съемки турнира Hardcore MMA, получили возможность подняться в октагон и оказались в выпуске на Youtube.

Розыгрыши билетов на закрытые съемки Hardcore компания OLIMPBET проводит регулярно. Больше двадцати человек посетили мощнейшие ивенты лиги, стали свидетелями бескомпромиссных противостояний, чемпионских поединков и ярких претендентских боев. В этот раз парни увидели реванш Фазлетдина “Карима” Мадрахимова и Дмитрия “Армейца” Климова. На кону был пояс в легком весе HFC MMA. Убедительную победу одержал Мадрахимов, нокаутировав своего оппонента во втором раунде. Таким образом, “Карим” стал первым в истории промоушена обладателем двух чемпионских поясов в Hardcore MMA.

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