В клубах BetBoom стартовала ежегодная акция «Елка желаний»: загадай желание и получи подарок в Новом году!

BetBoom открывает в клубах прием заявок в рамках традиционной предновогодней акции «Елка желаний». Абсолютно каждый гость может прислать заявку, где укажет свою заветную мечту. Компания выберет и воплотит новогодние желания в реальность!

Как принять участие?

Акция проходит с 11 по 25 декабря в пунктах приема ставок BetBoom. Чтобы оставить заявку в клубе, необходимо зайти в раздел «Акции», найти карточку «Ёлка желаний», при нажатии на которую гостю откроется QR-код и полное описание акции. Адреса клубов, где можно оставить желание, указаны на сайте.

Победители будут известны 26 декабря 2023 года!

Праздничная «Елка желаний» уникальна тем, что желающим воплотить свою мечту не нужно вносить никаких депозитов. Потребуется только регистрация для новых гостей клубов или авторизация для уже зарегистрированных клиентов БК BetBoom. У всех гостей есть шанс исполнить своё заветное желание. BetBoom выберет самые оригинальные желания гостей и реализует их в 2024 году.

В прошлом году в клубах BetBoom поступило свыше 11 000 обращений от клиентов на осуществление новогодней мечты в рамках акции «Елка желаний». Помимо заявок с желанием получить спортивную атрибутику, технику и денежные призы, в BetBoom поступило много оригинальных и необычных сообщений. Например, необычной мечтой поделился уроженец Свердловской области, который пожелал кигуруми (слитная пижама-комбинезон) в виде Винни-Пуха, не забыв указать и размер. Но не все клиенты BetBoom ратовали за себя: так житель Ростовской области посетовал, что его любимый кот сильно похудел и попросил подарить 10 килограмм кошачьего корма. Компания услышала пожелание клиента, а также подарила автоматическую кормушку, чтобы питомец не оставался голодным, пока хозяин отдыхает в клубе. Забавным было сообщение от уроженца Тульской области, который попросил музыкальный синтезатор, аргументировав свою заявку тем, что хочет писать песни для «любимого клуба BetBoom». А житель Москвы рассказал о желании полетать на воздушном шаре.

Стоит отметить, что в клубах BetBoom еще много различных активностей, в которых может принять участие каждый гость. Все подробности на сайте: https://betboom.ru/actions#offline.