Трофей «Игр Будущего» отправился в космос

В пятницу, 1 декабря, на космодроме Байконур состоялся пуск ракеты-носителя ТГК «Прогресс МС-25» с Трофеем «Игр Будущего» на МКС.

«Запуск ракеты, которая доставит Трофей «Игр Будущего» на космическую орбиту, символизирует выход российской спортивной индустрии на качественно новый уровень. Трофей преодолел длинный путь по городам нашей огромной страны. Впереди его ждет путешествие за пределы планеты. Космические полеты, которые долгие годы являются олицетворением безграничных возможностей человека, – мечта, которую сделали реальностью наши великие соотечественники. А передовые достижения и инновационные российские технические разработки позволили нам создать фиджитал-спорт», – заявил на Байконуре Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Путь Трофея «Игр Будущего» на Байконур стартовал в Москве 14 ноября от павильона «Космос» на ВДНХ. Вместе с главным Трофеем турнира в путешествие по 7 регионам РФ отправилась Капсула времени. В ней содержится послание в будущее от Лиги Супергероев – прославленных спортсменов, амбассадоров и друзей официального букмекера «Игр будущего» – Лиги Ставок – и Фонда «Созвездие Добра». В письмо вошли 11 заповедей справедливого спорта, раскрывающие ценности честной борьбы.

За две недели Трофей с Капсулой времени побывали в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Самаре, Уфе, Оренбурге и Саратове. В общей сложности за это время кортеж преодолел 6 750 километров, израсходовав за это время порядка 4 000 литров бензина. Еще 270 тонн компонентного ракетного топлива сгорело при запуске ракеты-носителя на орбиту.

«На МКС наш Трофей зарядится космической энергией. А весь его путь в космос символизирует стремление нашего проекта в будущее. Мы с самого начала ставили перед собой амбициозные цели, и не собираемся останавливаться на достигнутом. Но наше главное мероприятие еще впереди – в феврале-марте в Казани. «Игры Будущего» – это 12 дней, которые перевернут мировую спортивную индустрию», – рассказал руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

«Для “Лиги Ставок” этот беспрецедентный проект является невероятным шагом в будущее. Мы гордимся, что являемся официальным букмекером такого масштабного турнира. На сегодняшний день в спортивном сообществе он вызывает только одну реакцию – восхищение. Как мы знаем, невозможно построить будущее, без прошлого. Важно чтить богатую историю великих достижений наших спортсменов, именно поэтому мы вместе с БФ «Созвездие Добра» создали капсулу времени с посланием наших прославленных спортсменов – Ильи Ковальчука, Алины Загитовой, Кирилла Капризова, Артура Далалояна. Капсулу времени мы передадим на 10-летнее хранение в Казань, где скоро мы все встретимся на “Играх Будущего”», – прокомментировал президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.

Во всех городах местные жители могли сфотографироваться с Трофеем, посмотреть соревнования по различным фиджитал-дисциплинам и взять автограф у знаменитых спортсменов и блогеров. Трофей представляли олимпийские чемпионы Камила Валиева, Аделина Сотникова, Артур Далалоян, Никита Нагорный и Илья Захаров, стримеры Recrent, Парадеевич и Алексей Пчёлкин, медиаспортсмены из футбольной команды 2DROTS и баскетбольной – Mill-Team. На Байконуре в ракету-носитель Трофей загрузил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос», космонавт Сергей Крикалев.

Трофей «Игр Будущего» путешествовал по России в легендарной «Буханке» в составе колонны автобусов и фургонов Sollers Atlant, а также автомобилей бренда «УАЗ» — «Патриот», «Пикап» и СГР. Этот кортеж и доставил Трофей на Байконур. Из космоса главный приз международного мультиспортивного турнира вернётся в 2024 году, после чего будет представлен в Казани во время проведения «Игр Будущего».