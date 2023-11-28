Клиент Olimpbet собрал выигрышный экспресс из 22 событий

У клиента Olimpbet сыграла ставка из 22 футбольных событий с коэффициентом 1784.58, включая бонус на экспресс от букмекерской компании. Беттор поставил 288 рублей и получил 513 959!

Клиент Olimpbet совершил путешествие по элитным национальным чемпионатам и кубковым турнирам нескольких стран — от Бразилии через Португалию, Англию, Бельгию, Германию, Испанию, Францию, Италию до Турции и России.

Величина выбранных коэффициентов — от 1.09 до 2.66. Самый большой — на победу гостей в матче АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (0:3), где он поставил на победу гостей.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.