1XBET стала лучшим спортивным букмекером 2023 года!

Конец года – лучшее время подведения итогов. Во время специальной церемонии премии SiGMA Europe Awards 2023, которая прошла на Мальте 14 ноября, компания 1XBET выиграла почетную награду. Именно “главный спонсор спортивных эмоций” удостоился чести стать “Лучшим спортивным букмекером Европы в 2023 году”.

“SiGMA Europe Awards 2023 – одна из самых престижных европейских премий индустрии iGaming. Это невероятное достижение для всей команды, которая ежедневно трудится для миллионов клиентов по всему миру.”, – заявляет представитель компании 1XBET.

В результате голосования и опроса авторитетного жюри 1XBET опередил конкурентов, став обладателем награды «Лучший спортивный букмекер 2023». Вручение заветной статуэтки стало результатом усилий по продвижению удобного сервиса, привлечению новых партнеров, работе с клиентами, а также признанием поддержки европейского спорта. В одном только Казахстане 1XBET спонсирует федерации, лиги, команды и любительский спорт, что несомненно показывает намерения компании продвигать местный спорт. Именно 1XBET доверяют такие футбольные команды как «Барселона» и «ПСЖ», чемпионаты Испании и Италии, где компания выступает спонсором соревнования.

“Мы рады быть неотъемлемой частью глобальной системы компании 1XBET. Данная награда показывает, что высочайший уровень сервиса был оценен не жюри, а главным потребителем – клиентом! Прекрасно, что мы можем продвигать проект 1XBET на территории Казахстана, делая каждый матч более интересным и вкладывая ресурсы на развитие казахстанского спорта!

Каждая из наших наград — это и Ваша заслуга! Мы можем побеждать только вместе с Вами и всегда помним об этом.”, – отвечает казахстанский представитель компании 1XBET.