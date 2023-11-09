«Астана» – «Балкани». Состоится ли реванш?

«Балкани» из Косово во втором туре Лиги Конференций обыграли постоянного участника еврокубков «Динамо» Загреб со счетом 2:0, поэтому к первому матчу против «Астаны» подходили в статусе фаворита.

Но казахстанская команда сумела увезти гостевую победу со счетом 2:1.

Теперь в Астане в статусе фаворита уже подопечные Григория Бабаяна, на их победу компания UBET принимает ставки с коэффициентом 2, тогда как на гостей – 3,8.

В пользу хозяев говорит свое поле, свои трибуны и небольшой отдых, полученный командой после окончания чемпионата Казахстана. Но косовары готовы к реваншу. Получится ли у них? Узнаем уже сегодня.