«Лига Ставок» выпустила продолжение захватывающей истории Мурата Гассиева «Сердце Осетина 2»

«Сердце Осетина 2» − продолжение захватывающей истории Мурата Гассиева. Это фильм о большом спорте и о людях, которые живут боксом. Вторая часть показывает всё, что окружало поединок Мурата против шведа Отто Валлина за титул WBA Inter-Continental. Серьёзный соперник, 12 раундов, тяжёлый бой со спорным финалом.

В фильме вы:

− погрузитесь в атмосферу сложного лагеря в Турции и узнаете новые особенности подготовки топового боксёра;

− познакомитесь с командой профессионалов, которая готовит Мурата Гассиева к боям;

− проследите за важным этапом карьеры Давида Дзукаева − перспективного боксёра и близкого друга Мурата;

− увидите бой Гассиева и Валлина с новых ракурсов.

Смотреть фильм по ссылке: https://youtu.be/9lrDkpdvUds?si=nz6Vy-pnFcroe1Zx

Телеграм: https://t.me/super_liga2023

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Мурат Гассиев: https://t.me/gassievmurat