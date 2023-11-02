Олимпийский чемпион Роман Власов будет раздавать автографы на PWL 6

У зрителей турнира PWL 6, генеральным партнером которой является Olimpbet, будет возможность сфотографироваться с легендарным борцом греко-римского стиля Романом Власовым. Олимпийский чемпион проведет автограф-сессию на ивенте Борцовской Лиги Поддубного.

3 ноября на «Волейбольной Арене Динамо» состоится матчевая встреча между командами Дагестана и Осетии. Этот турнир даст ответ на вопрос, какая школа борьбы сильнее. Начало ивента в 19:30 по Москве.

Напоминаем, что в Olimpbet открыта линия на все схватки турнира. Прямую трансляцию PWL 6 можно будет увидеть на сайте и в приложении Olimpbet. Просмотр доступен при положительном балансе на счету клиента. Ставь и смотри одновременно.

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